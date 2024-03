Roma, ti ricordi di lui? Giocava con te ma tifa Brighton

L'attesa per il fischio d'inizio di Brighton-Roma è scandito dalle classiche letture pre-partita e il club inglese ha raccontato la storia di un ex giallorosso che tifa per la squadra allenata da Roberto De Zerbi .

Strukelj, il retroscena: "Ero il quinto rigorista contro il Liverpool"

Si tratta dell'ex centrocampista Mark Strukelj, vice di Attlio Tesser, che giocava con la Roma negli anni '84 e scese in campo contro il Liverpool nella finale dell'allora Coppa dei Campioni: per la precisione entrò al posto di Cerezo. Strukelj ha colto l'occasione per sciogliere il dubbio su se fosse stato designato tra i rigoristi: "Il quinto ero io". Poi ha aggiunto: "Da bambino con un amico era tifoso del Brighton e andavo a vederlo". La rivelazione è in una intervista sul match program del Brighton.