Brighton-Roma diretta, segui la partita di Europa League LIVE

Dopo il roboante 4-0 dell'Olimpico, la Roma di Daniele De Rossi fa visita al Brighton di Roberto De Zerbi in occasione della gara di ritorno degli ottavi di Europa League. I giallorossi, senza l'infortunato Lukaku, devono difendere l'ampio vantaggio conquistato all'andata per staccare il pass per i quarti di finale. Segui la diretta della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:30 Dove vedere Brighton-Roma in diretta tv e streaming Scopri dove vedere Brighton-Roma in diretta tv e streaming (Leggi qui). 19:17 Brighton-Roma, Dybala verso la panchina Complice il risultato dell'andata, Daniele De Rossi si concederà alcune rotazioni. Paulo Dybala non verrà rischiato dal primo minuto. Spazio a Tommaso Baldanzi, con Azmoun al posto dell'indisponibile Lukaku. A breve le formazioni ufficiali di Brighton-Roma. 19:12 Brighton-Roma, cresce l'attesa all'esterno dello stadio Tifosi in trepidante attesa all'esterno del "Falmer Stadium", sold out per l'occasione. Circa 30.000 spettatori presenti per Brighton-Roma. Arrivano le prime immagini live dall'esterno dell'impianto sportivo inglese.

18:54 Il pullman della Roma è partito in direzione del "Falmer Stadium" La Roma di Daniele De Rossi ha lasciato il suo hotel ed è partita alla volta del "Falmer Stadium", dove affronterà il Brighton di De Zerbi a partire dalle ore 21. 18:44 Brighton-Roma, le prime immagini dei tifosi Tutto pronto a Brighton per il fischio d'inizio del secondo round del doppio confronto valido per gli ottavi di Europa League. Roma accompagnata da tantissimi tifosi in terra inglese.

18:41 Brighton-Roma, massima allerta in città Forze dell'ordine attive sin dalla serata di ieri, quando sono atterrati i primi gruppi dei tifosi della Roma. Non ci sono navette a disposizione dei supporters giallorossi, che potranno recarsi autonomamente allo stadio. Massima collaborazione da parte di Brighton e Roma, che hanno diffuso tutte le info sui propri canali ufficiali. 18:30 Brighton-Roma, cancelli aperti al "Falmer Stadium" Manca sempre meno al fischio d'inizio di Brighton-Roma, con la squadra di De Rossi che riparte dal 4-0 dell'andata, caratterizzato dalle reti di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante. Cancelli aperti già dalle ore 18 al "Falmer Stadium". Falmer Stadium - Brighton

