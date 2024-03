Europa League, l’Atalanta batte lo Sporting e va ai quarti: decide Scamacca

La partita del Gewiss Stadium

La partenza dell’Atalanta è buona, Scamacca, Djimsiti e Kolasinac in avvio hanno tre buone occasioni per sbloccare il risultato, ma la sorte non è dalla parte dei nerazzurri. Gli ospiti cercano di controllare con qualche affanno le giocate dei padroni di casa, poi trovano sorprendentemente il vantaggio al 33’, al primo vero affondo: percussione centrale della formazione portoghese, Ederson si perde la marcatura di Pedro Goncalves che scambia con Gyokeres e si presenta da solo davanti a Musso infilandolo con una conclusione di giustezza. La partita per la formazione di Gasperini a questo punto è in salita, ma in avvio di ripresa riporta il risultato in equilibrio grazie a Lookman che sfrutta al meglio un corso di Ederson per infilare la porta a ridosso del secondo palo. Al 59’ Scamacca avvia e conclude l’azione che regala il raddoppio ai padroni di casa: il centravanti scambia con Miranchuk, poi si infila in area concludendo con un tiro calibratissimo sul palo più lontano. Lo Sporting Lisbona reagisce, e serve un intervento superlativo del portiere atlantino Musso su Paulinho per salvare la qualificazione. Nel finale Paulinho ed Edwards falliscono due occasioni propizie: termina 2-1 per l'Atalanta, a Bergamo è una notte di festa.