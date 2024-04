Milan-Roma ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

I quarti di finale di Europa League si aprono con l'attesissimo derby italiano tra Milan e Roma . Per le due squadre sarà il primo atto di un confronto che mette in palio l'accesso in semifinale.

Milan-Roma, l'orario

La sfida Milan-Roma si giocherà allo Stadio San Siro con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata dei quarti di finale di Europa League.

Dove vedere Milan-Roma in diretta tv

La partita tra Milan e Roma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. Prevista anche la visione in chiaro su Rai 1. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Milan-Roma in streaming

La sfida Milan-Roma potrete seguirla non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le applicazioni di Dazn, Sky Go, Now e Rai Play sui vostri dispositivi mobili smartphone, pc e tablet.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disposizione: Sportiello, Nava, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Musah, Adli, Chukwueze, Zeroli, Jovic, Okafor.

Indisponibili: Kalulu, Pobega. Squalificati: Tomori. Diffidati: Musah, Thiaw. Allenatore: Pioli.

La probabile formazione di De Rossi

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Angelino, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Abraham.

Indisponibili: Azmoun, Huijsen, Kristensen. Squalificati: N'Dicka. Diffidati: Cristante, Spinazzola, Paredes Allenatore: De Rossi.

Milan-Roma, la cronaca

Cresce l'attesa per il derby italiano che mette in palio l'accesso alle semifinali di Europa League. Allo Stadio San Siro si affrontano il Milan di Pioli e la Roma di De Rossi, con entrambe alla ricerca di un risultato positivo per poi gestire la sfida di ritorno in programma all'Olimpico. La Roma è reduce dalla vittoria contro la Lazio che ha alimentato gli entusiasmi nei confronti della gestione De Rossi, mentre i rossoneri stanno vivendo un momento molto positivo, come testimoniato dalle ultime sette vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League.

La Roma ha superato gli ottavi di finale dopo aver eliminato il Brighton, mentre il Milan ha battuto nel doppio confronto lo Slavia Praga.