La strana vigilia di Milan e Roma divise da pochi chilometri. E spuntano ambasciatori e ministri

INVIATA A MILANO - Milan e Roma, mai cosi vicine. Almeno in ritiro. La Roma è da ieri in un grande hotel vicino San Siro, stamattina poco distante è arrivato anche il Milan. Pioli ha lasciato ai giocatori la possibilità di dormire a casa, dalle 10 sono invece tutto insieme a preparare la sfida di Europa League. Il programma delle due squadre è simile: mattina di riposo e risveglio muscolare, pranzo, riposo, merenda, riunione, intorno alle 19 la partenza per il Meazza. Giocatori, allenatore e staff non si muoveranno, solito pranzo Uefa di cortesia tra i dirigenti in pieno centro.