MILANO - De Rossi non potrà contare su Cristante per la gara dei quarti di ritorno contro il Milan, in programma all'Olimpico il prossimo 18 aprile. Al 38' del primo tempo di San Siro il centrocampista giallorosso ha speso il fallo su Loftus-Cheek con uno sgambetto e ha rimediato il cartellino giallo: era diffidato, salterà il secondo round della Roma contro i rossoneri.