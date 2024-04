Roma e Milan schierano i pesi massimi: chi parlerà in conferenza e tutte le ultime news

La partita è in programma giovedì alle 21, ma l'attesa per Roma-Milan di Europa League è già altissima. Per questo il programma delle due squadre è già stato definito e per questo sia la Roma sia il Milan hanno deciso di schierare in conferenza i pesi massimi: la società giallorossa, con De Rossi, farà parlare il capitano, Lorenzo Pellegrini. Il Milan ha invece scelto l'uomo più discusso del momento: Rafa Leao. Questo significa solo una cosa: con gli occhi dell'Europa addosso, uno stadio da 67mila persone (di cui 4500 milaniste) e un'attesa alle stelle, Roma e Milan decidono di dare massima importanza a tutti i dettagli, prepartita compreso.