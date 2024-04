Pellegrini e la frase sulla fascia di capitano della Roma: "Quello che ho fatto..."

Alla vigilia della gara di ritorno contro il Milan , valida per i quarti di finale di Europa League , Lorenzo Pellegrini ha parlato in sala stampa davanti ai giornalisti al fianco di Daniele De Rossi . Il capitano giallorosso ha analizzato la partita per poi spostarsi sulle responsabilità delle fascia e del rapporto con l'allenatore.

Roma, Pellegrini: "Stiamo facendo un bel percorso"

Queste, infatti, le sue parole in conferenza sul momento della Roma: "Stiamo facendo un bel percorso, se qualche mese fa ci avessero detto di quello che stiamo facendo adesso, saremmo stati tutti contenti. Per quanto riguarda me, a livello calcistico mi sento bene. Non mi accontento perché non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo che abbiamo in testa ed è presto per essere soddisfatti. Dobbiamo essere entusiasti, ma mai appagati. Secondo me si può fare bene, lavorare forte come stiamo facendo e creare un percorso che ci renda felici".