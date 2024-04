Roma-Milan diretta Europa League: segui la vigilia del ritorno dei quarti LIVE

Rossoneri in campo per la rifinitura alla vigilia del retour-match di Europa League con la Roma sotto lo sguardo attento di Zlatan Ibrahimovic .

Olimpico sold out

Allo stadio Olimpico, per vedere Roma-Milan dal vivo, sono attesi 67.000 spettatori, di cui 4500 milanisti.

Roma-Milan, il dato statistico

Nella storia delle coppe europee non è mai successo che la Roma sia stata eliminata dopo aver vinto in trasferta la partita d'andata: i giallorossi contano 19 qualificazioni su 19. La prima 5 sono avvenute in Coppa delle Fiere.

Pellegrini e la fascia da capitano

"Quello che ho fatto...". Le parole del capitano della Roma in conferenza stampa.

De Rossi sul caso N'Dicka

L'allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa anche di N'Dicka, rientrato in città dopo il malore accusato a Udine.

De Rossi lancia Bove: "Giocherà titolare"

“Al posto di Cristante giocherà Bove. Non cambia niente, la scelta che farò non cambia in base all'assenza di Bryan, che pure è importante, ma giocherà un giocatore su cui riponiamo grande fiducia che uscirà a fine partita con la maglietta zuppa. Voglio che faccia una grande partita perché se lo merita”. L’ha detto De Rossi in conferenza stampa. Tocca dunque al prodotto del settore giovanile della Roma sostituire il numero 4 che è stato squalificato per somma di ammonizioni.

Pioli nel mirino del Napoli

L'allenatore del Milan è uno dei candidati per la panchina del Napoli.

Ibrahimovic all’allenamento del Milan

Il Milan si è allenato stamattina sotto lo sguardo di Ibrahimovic, presente a bordo campo. Lo svedese si è intrattenuto con diversi giocatori e poi ha avuto un colloquio con l'allenatore Pioli.

La conferenza di De Rossi e Pellegrini

A Trigoria sta andando in scena la conferenza stampa di De Rossi e Pallegrini.

Ranking Uefa, brivido Italia per il quinto posto Champions

In attesa di Roma-Milan i club italiani fanno i calcoli in vista della prossima Super Champions, dove il nostro calcio potrebbe avere un posto in più grazie al ranking Uefa. Ma il traguardo è ancora in bilico...

Udinese-Roma, deciso il giorno del recupero

Mentre la Roma si prepara ad ospitare il Milan nel ritorno dei quarti di Europa League la Lega ha deciso la data della prosecuzione del match di campionato in casa dell'Udinese, sospeso al 71' per il malore che ha colpito N'Dicka.

L'elogio di Capello a De Rossi prima di Roma-Milan

Prima del ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Milan il doppio ex Fabio Capello ha elogiato il tecnico giallorosso Daniele De Rossi, che proprio lui fece esordire da calciatore ai tempi in cui allenava nella Capitale...

N'Dicka in tribuna per Roma-Milan

Il difensore è rientrato in città in treno dopo il malore accusato ad Udine. Potrebbe assistere alla sfida di Europa League dall'Olimpico.

Milan, la vigilia di Europa League

Il Milan si allenerà alle ore 12 a Milanello, poi è prevista la partenza in direzione Roma. Alle 18.45, all'Olimpico, ci sarà la conferenza di Stefano Pioli e Rafael Leao. I rossoneri alloggeranno in un hotel vicino alla stadio.

Roma, la vigilia di Europa League

La conferenza stampa di Daniele De Rossi e del capitano Lorenzo Pellegrini è in agenda alle ore 13. La rifinitura è in programma alle ore 15.30, con i soliti primi 15' aperti ai media.

Roma, la probabile formazione

Smalling in difesa, Bove è il candidato numero uno per prendere il posto dello squalificato Cristante.