Leao prima di Roma-Milan: "Dybala fortissimo, ecco cosa mi ha detto"

Leao su Dybala: "Fortissimo, dopo la partita mi ha parlato"

A poche ore dalla sfida dell'Olimpico, che vedrà protagoniste la Roma di De Rossi e il Milan di Pioli, Leao ha respinto qualsiasi tipo di paragone con Paulo Dybala, rivelando un dettaglio della loro conversazione di una settimana fa: "Non mi piacciono questi paragoni - ha subito ribadito l'attaccante rossonero -. Secondo me Dybala è fortissimo, mi piace, mi dà la gioia nel vederlo, fa cose diverse: nel calcio moderno ci sono pochi giocatori che fanno cose diverse. Dopo la partita mi ha parlato, mi ha dato dei consigli, ho un bel rapporto con lui. Siamo tutti e due forti". Leao, tornando sul match d'andata, ha aggiunto: "Tutti noi, anche io, non abbiamo fatto bene all'andata e abbiamo perso. Ma abbiamo ritrovato fiducia a Reggio Emilia, perché abbiamo dimostrato energia, non ci siamo arresi. Dopo il Sassuolo siamo stati tutti insieme nello spogliatoio, abbiamo parlato: sappiamo l'importanza di questa partita. Ora abbiamo due partite che sono molto importanti per questa stagione. Sono rimasto deluso, - ha ammesso - perché potevo fare di più, non perché non ci ho provato. Poi ci sono partite che ci sei e non ci sei, così si cresce".