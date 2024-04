Marciniak, chi è l’arbitro di Roma-Milan e quel precedente con il Napoli in Champions

Una finale Mondiale nel 2022 (Argentina-Francia). Una finale di Champions nel 2023 (City-Inter). Una finale del Mondiale per club lo scorso dicembre (City-Fluminense). Sulla carta, garanzia assoluta, al momento se c’è un caso complicato, Rosetti s’affida a Szymon Marciniak, 43 anni, appassionato di kickboxing. Più di questo non ha. Epperò.... Epperò a Roma il nome del direttore di gara nato a Plock, un centinaio di chilometri da Varsavia, non suona benissimo. Per esperienza diretta (due precedenti entrambi datati 2016, due sconfitte con due espulsioni, uno fu proprio De Rossi) e... indiretta (il Maradona e il Napoli lo ricordano ancora, lo scorso anno, chiedete a Lozano se lo incrociate). Con l’aggravante: proprio la rabbia del Napoli aveva un comun denominatore con la sfida di domani sera all’Olimpico, il Milan, nel derby dei quarti (appunto) di Champions.