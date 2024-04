"È passata la Roma", lo staff di Xabi Alonso esulta: bufera social sul Leverkusen

Neppure il tempo di festeggiare l'approdo in semifinale di Europa League grazie il successo per 2-1 contro il Milan , con il quale la Roma ha concesso il bis dopo l'1-0 all'andata a San Siro , che è già iniziata un'altra partita. Fuori dal campo. Più precisamente ui social. Galeotta fu l'esultanza sul campo del West Ham dei componenti dello staff di Xabi Alonso : catturata dalle telecamere. Il motivo? La notizia del passaggio del turno dei giallorossi anziché dei rossoneri. Apriti cielo. Tifosi scatenati. C'è chi vede il gesto come una mancanza di rispetto, chi lo reputa uno stimolo per tornare a imporsi sui freschi campioni di Germania come era accaduto nella scorsa stagione.

De Rossi: "Il Bayern sembra invincibile, proveremo a metterli in difficoltà"

A fine gara, ai microfoni di Rai Sport, De Rossi ha commentato: "Quando passi il turno giocando contro il Milan vuol dire che hai fatto bene. Ci dà fiducia ma giochiamo contro una squadra imbattuta e invincibile a quanto pare. Ci faremo trovare pronti e proveremo a metterli in difficoltà".

De Rossi in sala stampa: "Xabi Alonso da calciatore era un signore"

In sala stampa De Rossi è stato poi ragguagliato in merito all'accaduto all'Olympic Stadium di Londra e interpellato in merito a quanto accaduto ha risposto: "Non ho visto la scena, magari un po' di senso di rivincita visto l'anno scorso. Da calciatore era un signore, c'è sempre stata stima reciproca, nutro grande stima per lui, per quello che sta facendo e come persona".