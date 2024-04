Ryanair, lo sfottò impietoso dopo Roma-Milan scatena l’ironia dei tifosi

Scontro Lukaku-Gabbia, il nuovo sfottò di Ryanair diventa virale sul web

Nel corso del primo tempo di Roma-Milan, non è passato inosservato il duello tra Lukaku e Gabbia, che ha aperto l'azione del gol di Paulo Dybala. Uno scontro fisico, tra due pesi massimi, che ha visto il centravanti belga spostare letteralmente il difensore rossonero, andato giù prima dell'ingresso in area di rigore. Da lì, il lavoro di Lukaku e il successivo sinistro della Joya, finito nell'angolo alla destra di Maignan. Quest'oggi, dopo aver "sfruttato" Gianluca Mancini per un primo sfottò social, Ryanair è tornata a far sorridere i tifosi della Roma, repostando il video dell'impatto tra Lukaku e Gabbia e sottolineando una delle dinamiche che si registrano al momento dell'imbarco in aeroporto: "Quando cerchi di salire per primo sull'aereo ma non hai comprato il priority", con riferimento a coloro che provano a superare chi ha pagato per entrare prima e senza fare la fila.