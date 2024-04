Mancini e il divertente sfottò di Ryanair dopo Milan-Roma: "Dopo di noi..."

Momento d'oro per Gianluca Mancini, match winner in due partite particolarmente sentite dalla tifoseria della Roma. Prima l'incornata nel derby con la Lazio di Igor Tudor, poi il colpo di testa vincente contro il Milan di Stefano Pioli, nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League. A far discutere, però, è stata soprattutto l'esultanza del difensore giallorosso nella stracittadina capitolina, multato anche dal giudice sportivo per aver sventolato una bandiera biancoceleste con il simbolo di un topo. Atteggiamenti e sfottò che non passano inosservati e lo portano ad essere sportivamente "odiato" dai tifosi rivali. Reazioni che stimolano anche sui social tweet come quello della compagnia aerea Ryanair, subito diventato virale sul web.