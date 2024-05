Roma-Bayer, 5 mila tifosi tedeschi attesi in città: il piano sicurezza

Roma-Bayer Leverkusen, il piano sicurezza della Capitale

In totale ci saranno 3500 tifosi che entreranno all'Olimpico, gli altri rimarranno fuori dallo stadio. Per evitare qualunque rischio la Capitale ha attivato un piano sicurezza con alcuni provvedimenti. Anzitutto è stata attivata l'ordinanza anti-vetro, che vieta la vendita per somministrazione e asporto di bevande e alimenti in vetro, il cui consumo sarà consentito solo all'interno dei locali. In centro è stato disposto un ampio sistema di controllo, con personale in borghese e in divisa. Sorveglianza speciale per le zone di Piazza di Spagna, Trevi e Piazza Navona. Iniziati già i primi controlli al casello autostradale di Roma nord, in aeroporto e nelle altre stazioni, con i tifosi tedeschi che sono stati invitati a radunarsi in piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, per essere portati all'Olimpico da bus navette scortati dalla polizia.