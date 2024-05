Roma-Bayer Leverkusen ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Roma-Bayer Leverkusen, l'orario

La partita tra Roma e Bayer Leverkusen si giocherà oggi, giovedì 2 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen in diretta tv

La sfida Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile in diretta tv su Dazn e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Potrete seguire la sfida anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen in streaming

La sfida Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming su Dazn, Sky Go e Now scaricando le rispettive applicazioni sui vostri dispositivi mobili: pc, smarthpone e tablet.