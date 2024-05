Roma-Bayer Leverkusen: ecco il nuovo soprannome degli invincibili tedeschi

Cresce l'attesa per la semifinale di Europa League di stasera alle 21 che vede la Roma in campo contro il Bayer Leverkusen . La squadra di Xabi Alonso rappresenta un avversario temibile, soprattutto per l'eccezionale rendimento nel corso dell'attuale stagione. Il ruolino di marcia dei tedeschi, imbattuti finora e campioni in Bundesliga, ha portato a dimenticare il vecchio appellatio di " Neverkusen " a favore del nuovo " Neverlusen ".

Bayer, cosa significa Neverlusen?

Storicamente, al Bayer è stato affibbiato il soprannome di Neverkusen. Il motivo è presto detto: la squadra tedesca ha pochi trofei in bacheca, per questo l'appellativo è riferito alla costanza con la quale il club non è riuscito a fare meglio del Bayern Monaco. Nell'attuale stagione la musica è cambiata: il Leverkusen ha conquistato la Bundesliga e vuole portare a casa l'Europa League. Tra l'altro, la squadra di Xabi Alonso è reduce da ben 46 partite consecutive senza sconfitte, con molte sfide pareggiate nei minuti di recupero. Un rendimento monstre che le ha permesso di cambiare il soprannome da "Neverkusen" a "Neverlusen". In vista della semifinale di questa sera, la Roma non è affatto spaventata, tant'è che De Rossi ha tenuto a precisare che il Bayer Leverkusen è "imbattuto, ma non imbattibile".