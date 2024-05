Roma, Dybala recupera e parte per Leverkusen: tutto sulle sue condizioni

C'è anche Paulo Dybala tra i giocatori della Roma che intorno alle 16 sono partiti da Fiumicino direzione Colonia (poi il trasferimento a Leverkusen). Oggi l'argentino, che contro la Juve era uscito nell'intervallo per un fastidio muscolare, si è allenato in gruppo ma molto difficilmente domani giocherà, almeno dall'inizio. De Rossi però lo ha convocato perché, in questo momento, la Roma ha bisogno di tutti. E se dovesse servire, magari nella ripresa, potrebbe anche rischiarlo. Altrimenti appuntamento domenica a Bergamo contro l'Atalanta.