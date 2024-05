Bayer Leverkusen-Roma, ecco dove Totti guarderà la semifinale

Cresce l'attesa in casa Roma per la semifinale di ritorno di Europa League in programma questa sera contro il Bayer Leverkusen. La squadra di De Rossi cercherà di ribaltare il 2-0 dell'andata, provando a battere una formazione che non perde da 48 partite consecutive. Tra i sostenitori giallorossi c'è anche Francesco Totti che seguirà la partita da una location particolare.