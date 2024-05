La Roma crede nell’impresa con il Bayer: il messaggio del club sui social

Manca sempre meno al ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma . Il match è in programma alle 21 al BayArena e ripartirà dal 2-0 dell'andata, in cui erano andati a segno Wirtz e Andrich: Daniele De Rossi è il primo a credere nella rimonta e anche il club ha voluto caricare l'ambiente con un messaggio sui social.

Il messaggio social della Roma in vista del match contro il Bayer

A poche ora dal calcio d'inizio, infatti, la società giallorossa ha pubblicato tre brevi frasi ricche di signicato in vista della partita in Germania: "Una notte in cui dare tutto, in campo e sugli spalti. Forza Grande Roma!