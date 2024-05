De Rossi diretta prima di Bayer-Roma: segui la conferenza stampa LIVE

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Caccia all'impresa per la Roma di Daniele De Rossi che giovedì 9 maggio, dopo lo 0-2 incassato all'Olimpico contro il Bayer Leverkusen , farà visita ai tedeschi nel ritorno della semifinale di Europa League . Alla vigilia della sfida il tecnico, accompagnato da Svilar , parlerà in conferenza stampa dalla 'BayArena' (alle ore 18:30 circa). Segui la diretta ...

17:56

Bayer, gaffe clamorosa in attesa della Roma: cos'è successo

Clamorosa gaffe del Bayer Leverkusen sui social alla vigilia della semifinale di ritorno della semifinale di Europa League in cui ospiterà la Roma, battuta 2-0 nel primo round all'Olimpico. Cos'è successo... (TUTTI I DETTAGLI)

17:48

Dybala recupera per il Leverkusen: tutto sulle sue condizioni

Una buona notizia per la Roma: Paulo Dybala non è al meglio ma dopo la rifinitura a Trigoria ha scelto, con De Rossi, di volare in Germania con i compagni e sarà a disposizione per il ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen... (APPROFONDISCI)