De Rossi e la battuta con la giornalista: "Sei andata diretta eh..."

Sorride Daniele De Rossi quando, alla BayArena di Leverkusen, una giornalista gli chiede un commento sia alle parole di Gasperini sul codice giallo di N'Dicka sia all'errore del Bayer che ha pubblicato oggi un post con le indicazioni per la finale di Dublino. De Rossi ha risposto su ques'ultimo tema, mentre ha preferito non replicare a Gasperini. Prima, però, ha detto: "Ti piace fare polemica eh?". Risate in sala stampa: "Sei andata bella diretta...". Ancora sorrisi, poi Daniele si è fatto serio e ha risposto, aggiungendo: "Di Gasperini parlerò poi se me lo richiederete, altrimenti neanche ne parlerò".