Bayer, che provocazione alla Roma: tutto lo stadio alla fine canta Bella Ciao

Ce l'avevano pronta da giorni e hanno rischiato di non metterla. Alla fine, però, la beffa finale è arrivata: quando è finita Bayer-Roma dagli altoparlanti della BayArena sono partite le note di una versione remix di "Bella Ciao". Tutto lo stadio ha iniziato a cantare e a ballare con i giocatori a saltellare in campo, incuranti della delusione degli avversari. Ci sta, il calcio è anche questo, ma è una beffa che la Roma e i romanisti proprio non meritavano. Ma dopo l'eliminazione dello scorso anno il Bayer aveva il dente avvelenato e lo ha dimostrato.