Sofia Goggia pronta a tifare Atalanta: il video che esalta i tifosi

ROMA - Quando c’è l’Atalanta che gioca si ferma tutto. Sofia Goggia è la protagonista della copertina di Sky Sport in occasione della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La campionessa di sci, super tifosa della Dea, in video si mostra mentre si allena. Poi interrompe le fatiche per andare a casa e piazzarsi davanti alla tv per la finale. Non fa in tempo, si ferma al bar, ma va via la corrente. Tv spenta, ecco l'idea: “Andiamo a casa, tutti da me!”. E con gli amici dal divano tifano la squadra di Gasperini. Un appuntamento per la storia, anche la Goggia ha voluto dare il proprio contributo. La sua passione accende i tifosi atalantini.