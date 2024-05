Gasperini diretta dopo Atalanta-Bayer Leverkusen: conferenza e interviste di Europa League LIVE

Gian Piero Gasperini è pronto a presentarsi in diretta tv e conferenza per il commento di Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0 , la finale di Europa League stravinta dai nerazzurri. Tutte le dichiarazioni dell'allenatore della Dea dopo una partita memorabile a Dublino : aggiornamenti in tempo reale.

23:35

Gasperini: "Strada o piazza intitolata a Bergamo? C'è tempo..."

Gasperini a Sky: "Una piazza o una strada a Bergamo? No, dai, c'è tempo... (ride)".

23:33

Gasperini: "Il Bayer sembrava invincibile, ma il 3-0 è meritato"

Gasperini a Sky: "Sì, il Bayer sembrava invincibile, ma è senza ombra di dubbio meritata anche nel punteggio. Siamo felicissimi, vincere l'Europa League è una grandissima impresa. Ognuno ha i propri obiettivi, certo che per noi ci voleva una Coppa e soprattutto una coppa così prestigiosa".

23:32

Gasperini: "Il tridente? Contava solo vincere"

Gasperini a Sky: "La formazione iniziale? Giochiamo spesso col tridente, poi c'erano tutte le condizioni. Dovevamo avere pericolosità, è una finale e contava solo vincere. Sapevamo che costringere una squadra così a difendersi poteva darci benefici. Abbiamo giocato una partita straordinaria".

23:31

Gasperini: "Abbiamo scritto la storia"

Gasperini a Sky: "Abbiamo scritto la storia, anche per il modo in cui abbiamo vinto. Straordinario, abbiamo ripetuto Liverpool, Lisbona. Lo Sporting ha vinto il campionato, quando abbiamo affrontato il Liverpool era primo in Premier. Incredibile. I ragazzi sono stati straordinari, una prestazione memorabile".

23:30

Atalanta, continua la festa a Dublino

Continua la festa dell'Atalanta in campo a Dublino (LEGGI TUTTO).

23:23

Gasperini: "Dedico la vittoria alla città di Bergamo e all'Italia"

Gasperini ai microfoni della Rai: "Con i nostri mezzi abbiamo fatto qualcosa che forse qualcuno finora non aveva fatto in Italia. E questa vittoria la dedico alla città di Bergamo, alla società e all'Italia che ci ha sostenuto e ci ha fatto sentire una spinta importante".

23:20

Gasperini: "Futuro? Ne devo parlare con il presidente"

Gasperini ai microfoni della Rai: "A Genova sono cresciuto, a Bergamo mi hanno lasciato lavorare. Mai una parola sbagliata nei miei confronti. Ho sperimentato, sono cambiato. Il futuro? Come dice il presidente alle volte sono un po' pesante. La verità è che voglio migliorare sempre, ho l'ambizione di fare sempre qualcosa in più. Resto? Devo parlare con il presidente tra domani e dopodomani. Adesso facciamo una festa enorme. Se dovessi scegliere il momento di uscire è questo, no? (ride). Dai, penso di no. Io vorrei restare".

23:19

Gasperini: "Staordinari, bruciava la sconfitta in Coppa Italia"

Gasperini ai microfoni della Rai: "I ragazzi sono stati straordinari. Ci eravamo rimasti male per la finale di Coppa Italia. Ci rodeva. Con la Juve si può perdere, per carità, ma la partita non l'abbiamo proprio giocata".

23:18

Gasperini: "Fiero di aver riportato l'Italia a vincere questo trofeo"

Gasperini ai microfoni della Rai: "Questa è una svolta internazionale. Sono soddisfatto di aver riportato un’italiana a vincere questo trofeo. Abbiamo vinto senza debiti, il nostro trofeo ha un valore superiore. Non credo che oggi sono più bravo di ieri solo perché ho vinto, il concetto di vincere è largo altrimenti ci sarebbero troppi perdenti: in questa stagione ha vinto il Lecce, il Verona".

23:14

Gasperini chiacchiera con Percassi

Gasperini chiacchiera con Antonio Percassi mentre i giocatori dell'Atalanta festeggiano con i propri tifosi alzando la Coppa a turno.

23:11

La Coppa è tra le mani di Gasperini

La Coppa è tra le mani di Gasperini, che tra poco parlerà in diretta tv e in conferenza stampa.

23:09

L'Atalanta alza l'Europa League!

Berat Djimsiti alza l'Europa League! L'Atalanta è nella storia.

23:06

Premiazione in corso

Ceferin premia Xabi Alonso, visibilmente amareggiato. Il Bayer Leverkusen ha perso, l'Atalanta si appresta ad alzare l'Europa League. Pasillo de Honor per la Dea.

22:59

Bayer Leverkusen, da quanto non perdeva

L'Atalanta ha interrotto la striscia di imbattibilità del Bayer Leverkusen: tedeschi ko dopo 51 partite.

22:52

Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0

L'Atalanta ha vinto l'Europa League. Una tripletta di Lookman, in rete al 12', 26' e 75', ha regalato alla Dea il primo trofeo europeo della propria storia. A breve Gasperini commenterà un'impresa epica.

Aviva Stadium, Dublino, Irlanda