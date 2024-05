Lookman eroe dell'Atalanta: chi è l'attaccante che ha steso il Bayer Leverkusen

Lookman, chi è il talento dell'Atalanta

Nato il 20 ottobre 1997 in Inghilterra (nel quartiere londinese di Wandsworth,) ma nazionale della Nigeria (di cui sono originari dei suoi genitori), cresce nel Charlton e nel gennaio del 2017 passa all'Everton con la cui maglia esordisce il 15 gennaio in Premier League non ancora ventenne, segnando da subentrato la rete del definitivo 4-0 in un match contro il Manchester City. Del dicembre successivo invece le sue prime reti europee, una doppietta proprio in Europa League contro l'Apollon Limassol. Nel 2018 passa in prestito al Lipsia che poi lo riscatta ma successivamente lo cede in prestito prima al Fulham e poi al Leicester. Ed è proprio dal Lipsia che l'Atalanta lo va a comprare nell'estate del 2022 per 15 milioni di euro, un investimento ripagato da Lookman con 30 reti in 76 presenze: le ultime tre nella magica e indimenticabile notte di Dublino.