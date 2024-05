Bayer ko in Europa League, riparte lo sfottò in Germania: "Neverkusen"

La sconfitta del Bayer Leverkusen nella finale di Europa League contro l'Atalanta ha trovato grande risalto sulla stampa tedesca. Tanti i complimenti alla squadra di Gasperini, capace di dominare in lungo e in largo la formazione di Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo è finito nel mirino della critica per l'atteggiamento della squadra. "La sconfitta è la logica conseguenza dell'atteggiamento della squadra, che offre la prestazione peggiore della stagione, soprattutto nel primo tempo. Passaggi sbagliati, numerosi duelli persi e una squadra che sembrava addormentata, come in occasione del primo gol", ha scritto la Bild.