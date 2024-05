Zappacosta, che show: l'Equipe lo incorona

PARIGI (FRANCIA) - Il trionfo in Europa League dell'Atalanta , capace di battere 3-0 nella finale di Dublino un Bayer Leverkusen che non perdeva da 51 gare, ha fatto il giro del mondo e anche la stampa estera celebra l'impresa compiuta dalla Dea di Gian Piero Gasperini.

Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

'L'Equipe' celebra Zappacosta dopo il trionfo in Europa League

Copertine ovviamente riservate a Lookman, primo nella storia della competizione a segnare una tripletta nell'atto conclusivo, ma grandi elogi anche per altri calciatori nerazzurri come il 31enne Davide Zappacosta. Voto 8 per lui su 'L'Equipe': "Nel suo ruolo di esterno destro - si legge sulle pagine del prestigioso quotidiano sportivo francese -, l'italiano non ha mai smesso di spingere. Il suo dinamismo ha fatto impazzire i digensori che hanno finito per lasciarlo solo quando ha servito l'assist del primo gol a Lookman".

Zappacosta, prova super in Atalanta-Bayer Leverkusen

Una prova 'mostruosa' quella sfoderata a Dublino da Zappacosta, sostituito all'85' da Hateboer e autore dell'assist per il gol che ha sbloccato la finale (come era riuscito a nel 2023 a Mancini della Roma, poi sconfitta ai calci di rigore dal Siviglia). Nella sfida contro il Bayer Leverkusen inoltre Zappacosta (ex Roma) ha creato due occasioni (nessuno meglio di lui) e giocato due palloni in area avversaria: nell'Atalanta solo Scamacca (3) e Lookman (6) hanno fatto meglio.