Dinamo-Lazio 0-3 diretta Europa League: segui la partita di oggi LIVE

AMBURGO - Esordio internazionale per Baroni. La Lazio gioca la prima di questa Europa League contro la Dinamo Kiev sul campo di Amburgo. Da quando il trofeo si chiama così la squadra biancoceleste ha raccolto ben 11 partecipazioni, più di tutti in Italia. C’è voglia di fare bene al debutto stagionale. Per il tecnico sarà il suo battesimo europeo. Tutti gli aggiornamenti.

Dinamo Kiev-Lazio, tabellino e statistiche

21:37

35' - Tris della Lazio con Dia!

Cross dalla destra con di Dele-Bashiru per Dia praticamente da solo: un gioco da ragazzi colpire di testa e siglare il 3-0.

21:36

34' - Gol della Lazio con Dele Bashiru

Prima gioia del nigeriano in maglia biancoceleste: che bel gol. Vecino serve nello spazio il numero sette, bravo ad alzare la testa e tirare all'incrocio. 2-0 Lazio.

21:29

28' - Lazio vicina al raddoppio!

Bel tiro di Tchaouna dal limite, il suo sinistro è ben intercettato dal portiere ucraino che respinge.

21:27

25' - Occasione per la Dinamo Kiev

Punizione dal limite con la palla che passa sotto tante gambe: alla fine blocca Provedel. Bravo il portiere della Lazio che non si è fatto sorprendere.

21:20

18' - Problemi per Ceballos

Il difensore della Dinamo Kiev per rincorrere Dia si fa male al quadricipite. Non ce la fa. Dentro Bilovar.

21:18

16' - Dinamo Kiev ora più aggressiva

Gli ucraini ora giocano molto palla a terra e cercano di costruire. Lazio tutta dietro.

21:10

9' - Si fa vedere la Dinamo Kiev

Kabaiev si accentra e prova il destro, palla altissima e nessun problema per Provedel. Prova a reagire la Dinamo Kiev.

21:07

5' - Lazio in vantaggio con Dia

Bellissima azione della Lazio con un fraseggio al limite: Dia passa a Pedro, poi ritorna il pallone che l'ex Salernitana con freddezza sigla l'1-0.

21:01

1' - Inizia Dimano Kiev-Lazio

Si parte! Primo pallone per gli ucraini. Lazio con divisa completamente gialla.

20:49

La voglia di Pedro

"Ancora ho fame, voglia, senza quelle non si può essere calciatore. Lavoro ogni giorno per vivere queste partite così speciali. Ogni calciatore che in carriera ha questa opportunità deve sfruttarla al massimo, perché poi passano gli anni, ti guardi dietro e vedi quello che hai vissuto. L'Europa deve darci lo stimolo, la mentalità". Queste le parole di Pedro a Lazio Style Channel.

20:34

Le parole di Baroni nel pre partita

"La Lazio ci tiene ci mancherebbe altro, siamo qui convinti e abbiamo preparato bene la partita. Se ho lasciato qualcuno a riposo è per delle situazioni borderline, non c’era stato un perfetto recupero, Taty lo sapete, è stato 5 giorni fermo. Testa alla partita, dobbiamo fare una prestazione di altissimo livello perché la squadra è forte e difficile. Profondità? Abbiamo una rosa adeguata, ci sono ragazzi forti che si allenano forte durante la settimana, stanno dando un contributo importante". Queste le parole a Sky Sport del tecnico della Lazio.

20:14

I numeri della Dinamo Kiev in Europa

La Dinamo Kiev non ha vinto nessuna delle ultime 11 partite della fase a gironi di Europa League (cinque pareggi e sei sconfitte), ovvero dall’1-0 contro il Malmö nella prima giornata dell’edizione 2019/20.

20:04

La carica di Baroni

"È mia abitudine procedere passo dopo passo. L'Europa League è assolutamente un obiettivo, ci mancherebbe. Competizione meravigliosa, non è d'intralcio. È un'opportunità importante per i ragazzi, per i più giovani e per i meno giovani. Sono gare che ti danno spessore". Così Baroni in conferenza stampa ha presentato il suo debutto in Europa League.

19:56

Dinamo Kiev, la formazione ufficiale

DINAMO KIEV (4-3-3) - Bushchan; Tymchyk; Ceballos, Myhavko, Dubinchak; Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabaiev. All. Shovkovskyi.

19:52

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-2-3-1) - Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All. Baroni.

19:48

Lazio in Europa League, i numeri

Sei delle ultime 12 partite della Lazio in Europa League si sono chiuse in parità (3 vittorie, 3 sconfitte le altre), mentre in trasferta ha perso nove delle ultime 12 (1 vittoria, 2 pareggi le altre).

19:44

Tifosi Lazio ad Amburgo: cosa è successo

Nessun arresto, solo stati di fermo, misura cautelare già revocata, per gli ultras biancocelesti in città per il debutto in Europa League contro la Dinamo Kiev: la ricostruzione.

19:39

Le statistiche di Dinamo Kiev-Lazio

La Dinamo Kiev non ha mai battuto la Lazio nei quattro precedenti incontri disputati nelle principali competizioni europee (1 pareggio, 3 sconfitte); questa è la prima sfida tra le due formazioni dagli ottavi di finale di Europa League del 2017/18.

19:30

Lazio in Europa League, ecco il debutto stagionale

Si parte per il cammino europeo, prima tappa Amburgo per la sfida contro la Dinamo Kiev. Gli ucraini, per via della guerra, giocano sul campo neutro in Germania. Per Baroni sarà la prima panchina in Europa. Fischio d'inizio ore 21.