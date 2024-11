Pocognoli va dritto per la sua strada: "Non ci interessa la situazione della Roma"

Union SG, le parole di Pocognoli

Queste le sue parole in conferenza stampa: "È una partita speciale per le mie origini, contro un club che ho sempre apprezzato sin da piccolo. Una volta iniziato il match, il contesto sarà diverso. Sarà fondamentale essere al massimo delle nostre capacità. I miei nonni materni e paterni erano italiani e la Roma è una squadra che ho sempre apprezzato in Italia. La situazione attuale della Roma non è una cosa che può influenzare come si svolgerà la partita. Non ci concentriamo sulla loro situazione, ma sulla nostra preparazione. Come ho detto, quello che succede negli altri club non ci deve riguardare. Noi dobbiamo occuparci di noi, per me la Roma è una squadra che continua ad essere di grande valore, con qualità e individualità importanti. Affrontiamo un grande nome in Europa, con la stessa preparazione e concentrazione di sempre. Questa è una squadra con molte individualità e qualità. Dobbiamo essere al nostro massimo livello e avere il miglior piano di gioco”.

"Non abbiamo niente da perdere"

In conferenza ha parlato anche l'attaccante dell'Union Saint Gilloise Ivanovic: "È una grande partita, non abbiamo niente da perdere. Dobbiamo giocare liberi. È Il più grande avversario che affrontiamo, non abbiamo fatto molte partite così importanti. Una squadra così grande non dipende dalla sua posizione in classifica. Possono sempre fare una grande partita. Ma sfrutteremo il fatto che non sono al meglio della forma. Vedremo domani chi sarà la squadra migliore sul campo".