Dove vedere Union SG-Roma in tv? DAZN o Sky e orario

Allo stadio "Re Baldovino" di Bruxelles, conosciuto dai più come Heysel e ricordato per la tragedia del 29 maggio 1985, l'Union Saint-Gilloise ospita la Roma di Ivan Juric in occasione della quarta giornata della fase campionato di Europa League. Giallorossi chiamati a riscattare la sconfitta di Verona e a cambiare passo in campo internazionale, contro un avversario che non sta certo attraversando un buon momento in patria, come testimonia il decimo posto in classifica nel massimo campionato belga. I Friedkin, intanto, hanno ribadito la loro fiducia nei confronti del tecnico croato, che avrà modo di lavorare anche durante la sosta dedicata alle nazionali. Adesso, però, serve una vittoria per uscire dalla crisi.