I Friedkin hanno deciso: nessun esonero, Juric resta l'allenatore della Roma

ROMA - Ivan Juric resta l'allenatore della Roma. Questa è la linea ufficiale dei Friedkin che hanno deciso di sostenere il tecnico nonostante i risultati altalenanti e una situazione in classifica di massima allerta. Ma dopo giorni di silenzio la proprietà ha deciso di far emergere la posizione ufficiale, dando ancora fiducia all'allenatore visti anche i prossimi impegni ravvicinati con l'Union Saint-Gilloise e il Bologna.

Roma, perché i Friedkin hanno deciso di tenere Juric

I Friedkin hanno voluto far emergere naturalmente la loro insoddisfazione per i risultati attuali, ma anche che il contatto è continuo con la società per valutare ogni situazione all'interno del club. Per ora Dan e Ryan hanno deciso di confermare Juric e di dare tutto il loro sostegno a lui e alla squadra, ma aspettandosi un cambiamento nei risultati. A partire da mercoledì.