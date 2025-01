Porto-Roma, quando si gioca, orario e dove vedere in tv andata e ritorno

La Roma ha pescato il Porto nei sorteggi dei play-off di Europa League dopo aver terminato la fase di campionato della competizione al quindicesimo posto. I giallorosi dovranno quindi affrontare i portoghesi in uno "spareggio" con una gara d'andata e una di ritorno per accedere agli ottavi di finale.

Europa League: data, orario e dove vedere Porto-Roma

Essendo la squadra di Claudio Ranieri testa di serie, disputerà la seconda partita davanti ai propri sostenitori all'Olimpico. Quando? L'andata è in programma il 13 febbraio alle 21 in Portogallo, mentre il ritorno il 20 febbraio alle 18:45. Entrambi i match saranno visibili in esclusiva sui canali di Sky Sport, previo abbonamento.