Porto-Roma, l'arbitro sarà il tedesco Stieler: i precedenti

La Uefa ha reso ufficialmente note le designazioni arbitrali per le partite d'andata dei playoff di Europa League , che vedono coinvolta anche la Roma di Claudio Ranieri. Giallorossi in campo al "do Dragao" giovedì 13 febbraio alle ore 21 contro i padroni di casa del Porto . Scelto un fischietto tedesco per l'occasione: i precedenti sorridono a Dybala e compagni.

Porto-Roma, l'arbitro sarà il tedesco Stieler

A dirigere il primo round del doppio confronto tra Porto e Roma sarà il tedesco Tobias Stieler, assistito dai connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch. Ruolo di quarto ufficiale affidato a Florian Badstübner, mentre in sala Var saranno impegnati Sören Storks (Var) e Christian Dingert (Avar). Per Stieler sono ben 190 le apparizioni in Bundesliga e 25 le partite dirette in Champions League. Trentacinque, invece, le gare arbitrate in Europa League.

Stieler, i precedenti con Roma e Porto

Stieler torna ad arbitrare la Roma dopo più di 7 anni, avendo incontrato i giallorossi l'ultima volta nel 2017 in occasione di un Roma-Qarabag giocato all'Olimpico in Champions League. Il 5 dicembre 2017 fu un colpo di testa di Diego Perotti a decidere il match su assist di Edin Dzeko. Nel 2016, invece, all'arbitro tedesco fu affidata la direzione della gara di Europa League tra Roma e Viktoria Plzen, vinta dall'undici capitolino con il punteggio di 4-1: tripletta di Dzeko e autogol di Mateju per i giallorossi, la rete di Martin Zeman rese soltanto meno pesante il passivo per i cechi.

Anche il Porto è imbattuto con il fischietto classe '83, incontrato anche nella fase campionato di questa Europa League, nella serata del 3-3 con il Manchester United lo scorso 3 ottobre. Nell'agosto 2019 il primo incrocio con il direttore di gara originario di Obertshausen, con il successo di misura dei lusitani in casa del Krasnodar.