Psicologo sportivo e avvocato: chi è Stieler, l’arbitro che ha fatto infuriare Ranieri

Bufera su Tobias Stieler . La prestazione dell'arbitro tedesco, in occasione di Porto-Roma , non è certo passata inosservata. Dalla conduzione alla gestione dei cartellini, fino ad arrivare ai singoli episodi, che hanno fatto letteralmente infuriare Claudio Ranieri . Avvocato e psicologo sportivo nella vita di tutti i giorni, ieri è apparso in palese difficoltà nei momenti decisivi della gara d'andata dei playoff di Europa League .

Chi è Tobias Stieler, l'arbitro di Porto-Roma che ha fatto infuriare Ranieri

"Eccellenza e massime prestazioni", è ciò a cui aspira Tobias Stieler da psicologo sportivo nella sua quotidianità, quando non è chiamato ad arbitrare partite in campo internazionale o a difendere gli interessi dei suoi assistiti, in qualità di avvocato. È quanto si legge nella Home del suo sito ufficiale, dove mette a disposizione di atleti ed allenatori le competenze acquisite durante il percorso di studi e nella sua vita professionale, garantendo "affidabilità, stimoli e onestà". Complici le 190 gare dirette in Bundesliga e le oltre 40 apparizioni in Europa, nelle fasi ad eliminazione diretta dei tornei UEFA, Stieler ha sviluppato anche un metodo utile a metabolizzare gli errori e a migliorare il proprio rendimento, come precisato sul suo portale di riferimento: "So cosa si prova quando si commette un errore cruciale, quanto mi infastidisce e mi preoccupa. L'eccellenza non significa fare tutto perfettamente, - si legge - l'eccellenza non è uno status, è uno stile di vita". Del resto, il 44enne residente ad Amburgo crede tantissimo nel suo progetto, ecco perché spinge gli atleti ad affidarsi con costanza ad un esperto di psicologia sportiva: "Ogni atleta ambizioso che non ha uno psicologo sportivo al suo fianco o nella sua squadra sta sprecando un grande potenziale che potrebbe fare la differenza". Un livello tutt'altro che raggiunto, secondo Ranieri, nella difficile serata del "do Dragao", tra cartellini gialli distribuiti in modo contorto e l'espulsione di Cristante nel finale, senza dimenticare la richiesta della panchina giallorossa prima del gol del Porto.

Stieler, i precedenti con la Roma

Come sottolineato da Claudio Ranieri nel dopo gara di Porto-Roma, Tobias Stieler sembra essere un arbitro che si lascia particolarmente condizionare dal fattore campo. Oltre alle statistiche evidenziate dal tecnico giallorosso, a confermare questo dato ci sono anche i due precedenti con la Roma in Champions ed Europa League: dal 4-1 rifilato nel 2016 al Viktoria Plzen, con la tripletta di Edin Dzeko ad illuminare la serata dell'Olimpico, al successo di misura della formazione capitolina contro il Qarabag nel 2017, in occasione dell'ultima sfida della fase a gironi della massima competizione continentale. Due vittorie su due, anche in questo caso, per la squadra chiamata a giocare sul campo amico.