Roma-Porto, chi è l'arbitro designato dalla Uefa dopo le polemiche dell'andata

Roma-Porto, arbitra il francese Francois Letexier

Roma-Porto affidata al 35enne Francois Letexier, arbitro francese che sarà coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e ehdi Rahmouni. Toccherà, invece, a Mathieu Vernice vestire i panni di quarto uomo. In sala Var ci saranno Willy Delajod e Benoit Millot. Squadra arbitrale francese, per un direttore di gara che vanta nel suo palmares la finale degli ultimi Europei giocati in Germania, dove la Spagna ha conquistato il titolo continentale battendo l'Inghilterra con il punteggio di 2-1. Il fischietto transalpino, classe '85, ha già collezionato 165 partite in Ligue 1, mentre ha diretto 22 gare in Champions ed Europa League, senza dimenticare le due apparizioni in Conference League. Tre i precedenti con la Roma per Letexier, tra il 2023 e il 2024: due sconfitte, con Slavia Praga e Bayer Leverkusen, intervallate dal rotondo successo interno con il Brighton, nell'andata degli ottavi dell'ultima Europa League. Nessun incrocio con il Porto.

Letexier e le polemiche per la semifinale tra Roma e Leverkusen

I tifosi della Roma sono legati all'arbitro Francois Letexier da ricordi agrodolci, considerando i precedenti e le decisioni prese dal fischietto francese nella semifinale dello scorso 2 maggio contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, vinta 2-0 dai rossoneri. Dal mancato rosso ad Andrich alla manata di Adli ai danni di Mancini, oltre ad una conduzione di gara rivedibile, complice la discutibile gestione dei cartellini. A meno di un anno dalla sfida con i tedeschi, Ranieri si augura un arbitraggio migliore, che possa spegnere definitivamente le polemiche del "do Dragao".