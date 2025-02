Roma, l'Athletic Bilbao in ansia per  Sancet fa riposare Nico Williams: "Ha la febbre". E c'è una strategia

L'Athletic Bilbao ha deciso: la priorità è il doppio confronto con la Roma del 6 e del 13 marzo. Per questo la stella della squadra, Nico Williams , alternerà momenti di riposo ad allenamenti specifici. Non è un caso che stamattina il Bilbao abbia fatto un comunicato per dire che Williams ha l'influenza. Già da qualche giorno si sapeva che non era al top dopo la straordinaria partita contro il Valladolid (due gol e un assist) e adesso l'Athletic ha fatto sapere perché. Nessun rischio, dunque, l'obiettivo è averlo al top tra 10 giorni. Da valutare anche le condizioni di Sancet che ha un problema al retto femorale della gamba destra: per l'andata è a forte rischio, proverà ad esserci per il ritorno.

Athletic Bilbao, la strategia per la Roma: i migliori all'Olimpico e come sta Sancet

Non solo calcio: l'Athletic ha deciso che 172 tifosi saranno sorteggiati per avere dei biglietti dal club, per il resto non è ancora chiaro in quanti arriveranno all'Olimpico il prossimo 6 marzo. È chiaro, invece, che a Bilbao considerano questo doppio impegno con i giallorossi prioritario in questa fase della stagione, avendo anche la finale in casa. C'è da mettere sul piatto anche la voglia di rivincita di Valverde che ancora adesso considera il 3-0 subito nel 2018 alla guida del Barcellona una delle più grandi batoste della sua carriera. Ecco perché, da Nico Williams in poi, la strategia è quella di preservare tutti per l'Europa League. Con la speranza di riuscire a recuperare Sancet: 14 gol stagionali, giocate di altissima qualità per un centrocampista, se davvero dovesse saltare il doppio impegno con la Roma sarebbe una tegola non da poco.