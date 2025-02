Athletic Bilbao, messaggio alla Roma: 7-1 al Valladolid, doppietta per Nico Williams

BILBAO (SPAGNA) - Un "rullo compressore". Questa una delle definizioni più diffuse sulla stampa spagnola dopo la vittoria dell'Athletic Billbao al 'San Mames' contro il Valladolid nel match valido per la 25ª giornata di Liga. Un 7-1 che consente alla squadra di Valverde di allungare a 16 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato (l'ultimo ko il 6 ottobre sul campo del Girona), di restare a -6 dalla vetta e che è al tempo stesso anche un forte 'messaggio' alla Roma, prossima avversaria negli ottavi di Europa League (la cui finale sarà ospitata proprio dalla 'Cattedrale' basca).

Athletic Bilbao-Real Valladolid 7-1: cronaca, statistiche e tabellino

Athletic Bilbao spaventa la Roma: 7-1 al Valladolid

Una gara senza storia quella del San Mames, con l'Athletic Bilbao trascinato dallo scatenato Nico Williams, autore di una doppietta. A sbloccare il risultato al 10' è però Jauregizar, a segno con sinistro da fuori area. Il Valladolid prova a rimettersi in carreggiata ma il gol del pari segnato al 33' da Sylla viene annullato per fuorigioco dopo revisione al Var. Scampato il pericolo i padroni di casa premono il piede sull'acceleratore e allungano con Nico Williams (35'), Sannadi (43') e Sancet (45+2'). A inizio ripresa è regolare la rete degli ospiti con Sylla (47') ma l'espulsione di Juric per doppia ammonizione (56') spiana definitivamente la strada alla squadra di Valverde che dilaga con Nico Williams (66'), Guruzeta (69') e Iñaki Williams (87'), fratello di Nico e capitano.

