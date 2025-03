Dove vedere Viktoria Plzen-Lazio in tv? Prime o Sky, orario

La Lazio di Marco Baroni torna a giocare in Europa League dopo aver chiuso al primo posto nella classifica generale della fase campionato . Negli ottavi di finale , i biancocelesti affrontano i cechi del Viktoria Plzen di Miroslav Koubek , che ai playoff hanno eliminato gli ungheresi del Ferencvaros . Il match di ritorno è in programma giovedì 13 marzo alle 21 allo stadio Olimpico. Chi passa affronterà la vincente del doppio confronto tra i norvegesi del Bodo/Glimt e i greci dell' Olympiacos .

Viktoria Plzen-Lazio, l'orario

Viktoria Plzen-Lazio è in programma oggi, giovedì 6 marzo, alle ore 21 alla Doosan Aréna di Plzen.

Dove vedere Viktoria Plzen-Lazio in diretta tv

Viktoria Plzen-Lazio sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport al canale 253.

Dove vedere Viktoria Plzen-Lazio in streaming

Viktoria Plzen-Lazio sarà visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.