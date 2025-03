Viktoria Plzen-Lazio diretta Europa League: segui la partita di oggi

Riparte il viaggio verso la finale di Bilbao. La Lazio fin qui ha dominato l’Europa League: Dinamo Kiev, Porto, Ajax e Real Sociedad battute. Primo posto con l’Athletic Bilbao. Ora però è vietato sbagliare. A Plzen ci sarà una squadra affamata e uno stadio caldissimo: 11.500 posti tutti esauriti. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

19:25

Doosan Arena, lamentele per il terreno di gioco

"Un campo del genere non può ospitare una competizione simile", la protesta del ds della Lazio, Fabiani, ai delegati Uefa. In effetti le condizioni del prato non sembrano delle migliori. Qui tutti i dettagli.

19:15

Viktoria Plzen-Lazio, il match alle ore 21

Manca poco all'inizio del match tra Viktoria Plzen-Lazio, si parte alle 21. I biancocelesti in trasferta contano tre successi nelle ultime quattro gare.

Plzen - Doosan Arena