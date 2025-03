Lazio, il campo del Viktoria Plzen è un disastro. Fabiani furioso: "Non può ospitare l'Europa League"

INVIATO A PLZEN - Giocare sopra il campo di patate di Plzen , beffardamente ostile, è la vera impresa che aspetta la Lazio . Un nemico improvviso, il prato spelacchiato e malridotto della Doosan Arena . Condizioni avverse, la fascia sottostante la Tribuna centrale è rovinata, piene di buche, mancano ciuffi d’erba. L’altra non è così liscia e scorrevole, ha zone disastrate. È danneggiata ogni area piccola davanti alla porta, un ostacolo in più per Provedel . Condizioni avverse e pericolose, mettono a rischio l’incolumità fisica. La Lazio si è lamentata con l’Uefa ricevendo solo conforto e un intervento diplomatico utile a sensibilizzare il Viktoria, società di casa.

Viktoria Plzen-Lazio, il campo pericoloso scatena le polemiche

I cechi ieri avevano promesso di distribuire (stamattina) strati di sabbia nelle zone scoperte, senza erba. Sembra che non sia stato fatto o non così prontamente. Il campo andrebbe rizollato, non basta un intervento d’emergenza. I più maliziosi pensano che si tratti di un trabocchetto per sfavorire il gioco organizzato della Lazio, abituata a muoversi meglio sul velluto. E a favorire il Viktoria, pronto alla battaglia. A Plzen, questo è il colmo, da giorni c’è un clima primaverile, di mattina la temperatura si attesta sui 17-18 gradi. Crolla di sera, poco sopra o sotto lo zero. La scorsa settimana invece è piovuto molto, la massima era intorno ai 5 gradi. Il campo ne avrà certamente risentito, ma non è stato fatto nulla per migliorarlo stando alle condizioni attuali. Il diesse Fabiani ha protestato fortemente con i delegati Uefa: "Un campo del genere non può ospitare una competizione simile". Siamo agli ottavi di Europa League, sembra di essere ai confini della realtà.