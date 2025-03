Hummels espulso dopo 11' in Athletic Bilbao-Roma: il bel gesto di Ranieri a bordo campo

Espulso all'11' di Athletic Bilbao-Roma, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale Europa League, consolato con grande empatia da Claudio Ranieri: Matts Hummels è stato sfortunato protagonista dell'episodio che ha messo subito in salita la partita dei giallorossi, ma non è stato lasciato da solo di fronte al suo errore.