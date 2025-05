Bruno Fernandes e il siparietto in conferenza stampa: "Nemmeno il traduttore capisce..."

BILBAO (SPAGNA) - Ci siamo: è il giorno della finale di Europa League . Al San Mamés di Bilbao si sfidano, in un derby tutto inglese, il Tottenham e il Manchester United . Reduci da un'annata a dir poco disastrosa in Premier League , Spurs e Red Devils si affrontano con un solo obiettivo: salvare la stagione con l'alloro continentale. A stemperare, in casa United , la tensione della vigilia ci ha pensato Bruno Fernandes qualche ora fa in conferenza stampa.

Il siparietto di Bruno Fernandes con una giornalista spagnola: cosa è successo

L'asso portoghese dei Red Devils, con un passato in Serie A (ha indossato le maglie di Udinese, Sampdoria e Novara tra il 2012 e il 2017), ha partecipato all'incontro con la stampa che precede la finalissima del San Mamés insieme a Harry Maguire e al suo allenatore, Ruben Amorim. A quel punto Bruno Fernandes, abituato a rispondere in spagnolo alle domande dei giornalisti quando si trova nella Penisola iberica, ha sorpreso tutti. Come? Tentando di rispondere in basco, lingua comunemente parlata a Bilbao. Una giornalista gli ha posto una domanda in lingua locale e Fernandes, per nulla spaventato, ha esclamato: "Non preoccupatevi, capisco". A quel punto la cronista, stupita, ha replicato: "Capisce il basco?". Solo allora Fernandes, tra le risate dei presenti, si è dovuto arrendere e alzare bandiera bianca: "In spagnolo sì, in basco no". Un siparietto divertente che è proseguito poco dopo: il numero otto del Manchester ha indossato gli auricolari per ascoltare la traduzione ufficiale della domanda ma, scuotendo la testa, si è lasciato andare a un commento ironico: "Nemmeno il traduttore capisce il basco".

Bruno Fernandes scatenato in conferenza stampa: ne ha anche per l'allenatore Amorim

Il portoghese prosegue il suo personale show durante la conferenza stampa del suo allenatore, Ruben Amorim. "Qual è il suo stato d'animo prima della finale - chiede uno dei cronisti presenti all'ex tecnico dello Sporting Lisbona - considerando che lei ha dichiarato di non sentire lo stesso tipo di pressione cui è sottoposto Ange Postecoglou del Tottenham, nonostante dei risultati simili raccolti in stagione?". Amorim è sul punto di rispondere quando Bruno Fernandes interviene ancora una volta spiazzando tutti: "E' sotto pressione, eccome se lo è". L'allenatore dello United scoppia a ridere e gli risponde così: "Vuole il mio lavoro! Bruno sarà un allenatore molto, molto bravo, ma deve lavorare sulla sua mentalità, non sa come relazionarsi con le persone", conclude Amorim.