Calendario Europa League Roma, ufficiali le date e gli orari: i giallorossi iniziano a Nizza

Dopo aver conosciuto le sue avversarie in Europa League, la Roma di Gian Piero Gasperini conosce anche il suo cammino nella seconda competizione europea per club. Diramato il calendario, con date e orari di tutte le partite dei giallorossi.
Europa League, calendario Roma: date e orari
- 24 settembre 2025 (ore 21:00) OGC Nizza-Roma
- 2 ottobre 2025 (ore 18:45) Roma-Lilla
- 23 ottobre 2025 (ore 21:00) Roma-Viktoria Plzeň
- 6 novembre 2025 (ore 21:00) Rangers-Roma
- 27 novembre 2025 (ore 18:45) Roma-Midtjylland
- 11 dicembre 2025 (ore 21:00) Celtic-Roma
- 22 gennaio 2026 (ore 21:00) Roma-Stoccarda
- 29 gennaio 2026 (ore 21:00) Panathinaikos-Roma