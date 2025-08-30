Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Calendario Europa League Roma, ufficiali le date e gli orari: i giallorossi iniziano a Nizza

Rese note dalla Uefa date e orari di tutte le partite dei giallorossi nella seconda competizione europea per club
2 min

Dopo aver conosciuto le sue avversarie in Europa League, la Roma di Gian Piero Gasperini conosce anche il suo cammino nella seconda competizione europea per club. Diramato il calendario, con date e orari di tutte le partite dei giallorossi.

Europa League, calendario Roma: date e orari

  • 24 settembre 2025 (ore 21:00) OGC Nizza-Roma
  • 2 ottobre 2025 (ore 18:45) Roma-Lilla
  • 23 ottobre 2025 (ore 21:00) Roma-Viktoria Plzeň
  • 6 novembre 2025 (ore 21:00) Rangers-Roma
  • 27 novembre 2025 (ore 18:45) Roma-Midtjylland
  • 11 dicembre 2025 (ore 21:00) Celtic-Roma
  • 22 gennaio 2026 (ore 21:00) Roma-Stoccarda
  • 29 gennaio 2026 (ore 21:00) Panathinaikos-Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Europa League, le avversarie della RomaEuropa e Conference League, tutto sui sorteggi