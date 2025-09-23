Nizza, Haise e Dante: "Roma forte, in molti vorrebbero essere al posto nostro per sfidarla"

"Siamo consapevoli delle qualità della Roma . Bisogna essere attenti dal primo all'ultima secondo. Questo è un dato di fatto. Non siamo riusciti a qualificarci alla Champions League , ma penso che si siano tante squadre francesi che vorrebbero essere al nostro posto a giocare l' Europa League e sfidare la Roma in casa, è un'esperienza che ci rendere felicissimi". Così l'allenatore del Nizza , Franck Haise , alla vigilia della sfida valida per la prima giornata della Fase Campionato di Europa League .

Haise prima di Nizza-Roma: "Vogliamo essere riconoscibili ed avere chiara un'identità"

Il Nizza è quasi al gran completo: "A parte Mohamed e Youssouf, che sono infortunati, per il resto tutti si allenano. Per la prima volta in stagione tutti sono in grado di allenarsi. Non sono tutti al 100%, ma sono in condizioni di allenarsi. Come sta la squadra dopo la sconfitta per 4-1 contro il Brest? Ciò che è certo è che, al di là dei risultati, in quello che vedo negli allenamenti da diverse settimane ci sono aspetti molto più positivi rispetto a prima. Poi bisogna trasferirli in campo. Sulle qualità del gruppo non ci sono dubbi. Non possiamo, se prendiamo l'esempio di Brest, essere sotto 1-0 dopo nove minuti. Non dobbiamo complicarci la vita". Haise indica la strada: "Il nostro obiettivo in Europa League? Essere riconoscibili, avere una identità. Ovviamente vogliamo andare vincere e qualificarci al prossimo turno. Vogliamo qualificarci mostrando i nostri valori, i nostri principi".

Haise: "Gasperini ha dei principi forti, El Aynaoui ottimo acquisto per la Roma"

Haise ha poi aggiunto: "Ho visto molte partite dell'Atalanta di Gasperini e so quello che ha costruito. Conosco i principi forti del suo gioco e la capacità di avere un buon controllo, un buon possesso, con molti giocatori fuori dal blocco avversario, ma allo stesso tempo la capacità di avere un gioco abbastanza diretto, sia in possesso sia nelle transizioni. È una squadra che è capace di avere molte forme e che è anche abbastanza difficile da affrontare, anzi molto difficile e i primi risultati lo dimostrano. Mi aspetto ovviamente una partita difficile. Non abbiamo potuto lavorare molto sull'avversario questa settimana, ma lo faremo oggi in particolare, con il video, per i giocatori. Comunque, si vede già, in poche settimane o mesi, la mano di Gasperino e di ciò che cerca. El Aynaoui (allenato da Haise fino al 2024 al Lens)? Un giocatore molto completo sia fisicamente sia tecnicamente, è un giocatore intelligente, sa adattarsi grazie anche alla sua capacità mentale e di lavorare molto. Gli auguro tante belle cose e sono sicuro che le sue qualità mergeranno, anche a livello umano, è umile. Penso sia un ottimo acquisto per la Roma".