Europa League, Roma grande favorita: con chi andrà in finale secondo il supercomputer

ROMA - Comincia il cammino della Roma verso la finale di Istanbul, riparte il sogno di alzare finalmente l’Europa League . Quel trofeo sfiorato nel 2022 e perso in finale per lo scellerato arbitraggio di Taylor, e adesso obiettivo concreto per avere un’altra strada da percorrere per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma non può nascondersi ed è inevitabilmente una delle squadre favorite a giocare la finale del prossimo 20 maggio al Bisiktas Park. A confermarlo anche lo studio di Opta che, grazie al supercompeter, ha simulato la competizione 10.000 volte e ne ha confermato le percentuali pre-torneo.

Quale sarà la finale di Europa League

E il supercomputer ha predetto che la finale sarà Aston Villa-Roma, le due principali squadre favorite per la vittoria dell’Europa League. Il club inglese, che si è appena separato dal suo direttore sportivo, l’ex Roma Monchi, ha la percentuale più alta di vittoria del trofeo, il 23%, mentre la Roma ha trionfato in Europa League nell’11% delle simulazioni. Gasp ha però la seconda percentuale più alta, il 21%, di arrivare a giocarsi la finale, sempre dietro naturalmente ai Villains con il 36%. Insomma, per Opta la sfida sarà questa: una ripetizione tra l’altro dell’amichevole giocata in estate e vinta da Unay Emery per 4-0, quando ancora chiaramente le rose non erano complete ed erano in fase di rodaggio. E sarebbe una sfida tra un ex Aston Villa, Bailey, passato alla Roma in estate, e quel Jadon Sancho finito a Birmingham dopo essere stato a lungo inseguito da Massara. Intrecci del destino, con appuntamento in Turchia.

Le possibilità del Bologna

Intanto il cammino dell’Aston Villa comincerà domani al Villa Park contro il Bologna di Vincenzo Italiano che punta a superare la fase campionato e ad accedere a quella finale. E l’analisi di Opta conferma le possibilità di vedere i rossoblù agli ottavi di finale, ma anche ai quarti della competizione. Numeri alla mano, il Bologna ha il 43% di chance di arrivare ai quarti, il 22% di giocare la semifinale e l’11% di arrivare a Istanbul. Solo il 5% invece di trionfare: ma il calcio naturalmente è talmente imprevedibile che anche il supercomputer non può prevedere tutte le variabili. Infortuni, formazioni, cambi di strategie, e quelle emozioni che possono cambiare le sorti di una partita e stravolgere qualsiasi previsione.