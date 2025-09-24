Pellegrini accende di nuovo la Roma, N'Dicka e Mancini stendono il Nizza

Da bello di giorno a bello di notte, è la settimana magica di Lorenzo Pellegrini. Dopo l'incredibile ritorno in campionato con la firma sul derby, il capitano tra i capitani ( prima fascia al braccio della stagione ) entra e accende la Roma anche in Europa. Dopo un primo tempo bloccato, Gasperini indovina la mossa e festeggia con una vittoria (la quarta in cinque partite) l'esordio in Europa League sulla panchina giallorossa. Il 2-1 di Nizza, firmato dai gol di N'Dicka e Mancini (due centrali difensivi!) e solo sporcato dall'enorme ingenuità di Pisilli che regala un rigore ai francesi nel finale, conferma la solidità, l'organizzazione e lo spirito di squadra mostrati finora dai giallorossi. Bene Tsimikas, con una prestazione di personalità, e El Aynaoui, che esce alla distanza. Ancora in affanno gli attaccanti centrali, prima Dovbyk e poi Ferguson.

I cambi di Gasperini dopo il derby

Rispetto alla formazione schierata nel derby, Gasperini ne cambia quattro. Fuori Cristante, Angelino, Pellegrini e Ferguson, dentro El Aynaoui, Tsimikas, El Shaarawy e Dovbyk. Forse fresche per la Roma, che all'inizio però fatica a trovare il ritmo. Meglio il Nizza, che si propone con un modulo simile e con grande intensità a tutto campo. Con il passare dei minuti, comunque, i giallorossi crescono e prendono in mano il gioco grazie ad una evidente superiorità tecnica. Koné in mezzo al campo è dominante, ruba palloni e si propone in avanti, anche se al solito difetta al momento del tiro. Al 23' il centrocampista francese ci prova con un destro dal limite deviato in angolo. Poco dopo ci prova anche Rensch con un sinistro a giro che finisce alto. La squadra di Gasperini gioca molto sugli esterni senza però riuscire a sfondare. El Shaarawy e Soulé, allora, provano a invertirsi di fascia, poi tornano alle origini senza grandi sussulti. Il Nizza ci prova solo con qualche timida iniziativa di Boga sulla sinistra, sempre ben controllata dalla difesa romanista.

Entra Pellegrini, la Roma si accende

I giallorossi continuano a spingere e al 38' creano la migliore occasione del primo tempo: Soulé libera sulla destra Mancini e mette in mezzo un pallone troppo potente per Dovbyk, che in ritardo non riesce ad arrivarci. Sul proseguimento dell'azione Mancini va in gol di testa su cross di Tsimikas, ma la rete viene giustamente annullata per fuorigioco. Gasperini vuole di più e in avvio di ripresa cambia inserendo Pellegrini al posto di un El Shaarawy poco incisivo che gli cede anche la fascia di capitano. L'uomo derby, subito pericoloso con due colpi di testa, dà nuova energia alla Roma, gioca più al centro rispetto al compagno e al 7' batte un calcio d'angolo perfetto sul primo palo dove N'Dicka ruba il tempo a tutta la difesa francese e di testa firma l'1-0. La squadra di Gasperini finalmente si sblocca e 3' dopo raddoppia con una bellissima azione corale in velocità. Koné pulisce una palla vagante a centrocampo, El Aynaoui allarga sulla sinistra per Tsimikas, che mette in mezzo un pallone preciso e forte sul quale arriva con un fulmine Mancini: colpo al volo di piatto destro e gol da applausi. Gasperini è soddisfatto e a 20' dalla fine fa rifiatare Dovbyk, Soulé e Koné per Ferguson, Cristante e Pisilli. Proprio il centrocampista commette però un grave errore alla mezzora toccando Mendy in area e regalando il rigore al Nizza che Moffi trasforma. Il tecnico della Roma inserisce subito Hermoso al posto di Rensch per dare più protezione alla difesa. Gli ultimi minuti sono di sofferenza, ma senza perdere mai la compattezza, fino al fischio finale.