Dante in campo a quasi 42 anni in Nizza-Roma: è record in Europa League

Serata da ricordare per Dante. Nonostante i due gol presi, grazie alla presenza nella partita contro la Roma, il capitano del Nizza diventa il giocatore più anziano ad aver giocato in Europa League. L'ex Bayern Monaco è un pilastro della squadra ed è partito titolare nella sfida all'Allianz Riviera contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Il difensore fissa il nuovo record giocando a 41 anni, 11 mesi e 6 giorni: asticella che, con ogni probabilità, continuerà a essere alzata nei prossimi mesi dallo stesso brasiliano.
Dante recordman dell'Europa League: il primato nella partita contro la Roma
Il precedente record apparteneva all'ex Fiorentina Joaquin. La bandiera del Real Betis si era fermato a 41 anni, 7 mesi e 23 giorni: la sua ultima partita in Europa League risale al 9 marzo 2023 proprio con i biancoverdi spagnoli contro il Manchester United a Old Trafford, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale. Dopo la Roma, diverse sfide prestigiose per Dante che continuerà a fissare il nuovo record: dalla prossima contro il Fenerbahce fino alla trasferta contro il Porto.