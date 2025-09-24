Dante in campo a quasi 42 anni in Nizza-Roma: è record in Europa League

Serata da ricordare per Dante. Nonostante i due gol presi, grazie alla presenza nella partita contro la Roma, il capitano del Nizza diventa il giocatore più anziano ad aver giocato in Europa League. L'ex Bayern Monaco è un pilastro della squadra ed è partito titolare nella sfida all'Allianz Riviera contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Il difensore fissa il nuovo record giocando a 41 anni, 11 mesi e 6 giorni: asticella che, con ogni probabilità, continuerà a essere alzata nei prossimi mesi dallo stesso brasiliano.