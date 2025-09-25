Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario

Aston Villa-Bologna, l'orario

Aston Villa-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 25 settembre, alle ore 21 al "Villa Park" di Birmingham.

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta tv

Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Aston Villa-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su App Store e Play Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio del Bologna in Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.