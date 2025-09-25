Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario

La squadra rossoblù fa il suo esordio in questa edizione dell'Europa League: le probabili scelte di formazione di Emery e Italiano

Prima giornata della Fase Campionato di Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano, oggi ospite dell'Aston Villa di Unai Emery, nella splendida cornice del Villa Park di Birmingham. Dopo la parentesi Champions della passata stagione, la squadra emiliana si rituffa in campo internazionale grazie alla vittoria della Coppa Italia conquistata lo scorso anno in finale contro il Milan. Grande entusiasmo in casa rossoblù, a pochi giorni dal successo in extremis con il Genoa al "Dall'Ara". Riflettori puntati sul solito Orsolini.

Aston Villa-Bologna, l'orario

Aston Villa-Bologna andrà in scena oggi, giovedì 25 settembre, alle ore 21 al "Villa Park" di Birmingham.

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta tv

Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Aston Villa-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su App Store e Play Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio del Bologna in Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Emery e Italiano

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Kamara, McGinn; Guessand, Elliott, Sancho; Watkins. Allenatore: Emery.

A disposizione: Bizot, Proctor, Lindelof, Mings, Digne, Garcia, Bogarde, Barkley, Buendia, Rogers, Malen.

Indisponibili: Tielemans, Onana. Squalificati: -. Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Holm, Miranda, Vitik, Freuler, Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi, Castro.

Indisponibili: Casale, Pobega. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

