Bologna-Genoa diretta, segui la partita del campionato di Serie A LIVE

Tutto pronto allo stadio Dall'Ara per il match valevole per la quarta giornata di campionato. Il Bologna di Italiano prova a rialzarsi dopo la sconfitta di misura patita a San Siro contro il Milan la scorsa settimana. Per i rossoblu comincia da oggi il tour de force tra serie A ed Europa League: l'esordio sarà giovedì contro l'Aston Villa. Il Genoa di Vieira è ancora a caccia della prima vittoria in campionato dopo i due pareggi e la sconfitta contro la Juve rimediati fin qui nelle prime tre giornate. Seguite il match in diretta testuale sul nostro sito.
14:08
Le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa
Ecco le scelte ufficiali di Italiano e Vieira
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.