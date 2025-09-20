Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bologna-Genoa diretta, segui la partita del campionato di Serie A LIVE

La squadra di Italiano chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta di misura della scorsa settimana a San Siro contro il Milan. Vieira punta allo sgambetto e cerca la prima vittoria in campionato
Bologna-Genoa diretta, segui la partita del campionato di Serie A LIVE
Tutto pronto allo stadio Dall'Ara per il match valevole per la quarta giornata di campionato. Il Bologna di Italiano prova a rialzarsi dopo la sconfitta di misura patita a San Siro contro il Milan la scorsa settimana. Per i rossoblu comincia da oggi il tour de force tra serie A ed Europa League: l'esordio sarà giovedì contro l'Aston Villa. Il Genoa di Vieira è ancora a caccia della prima vittoria in campionato dopo i due pareggi e la sconfitta contro la Juve rimediati fin qui nelle prime tre giornate. Seguite il match in diretta testuale sul nostro sito. 

Le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa

Ecco le scelte ufficiali di Italiano e Vieira

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. 

Stadio Dall'Ara - Bologna

