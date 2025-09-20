Bologna-Genoa diretta, segui la partita del campionato di Serie A LIVE

Tutto pronto allo stadio Dall'Ara per il match valevole per la quarta giornata di campionato. Il Bologna di Italiano prova a rialzarsi dopo la sconfitta di misura patita a San Siro contro il Milan la scorsa settimana. Per i rossoblu comincia da oggi il tour de force tra serie A ed Europa League: l'esordio sarà giovedì contro l'Aston Villa. Il Genoa di Vieira è ancora a caccia della prima vittoria in campionato dopo i due pareggi e la sconfitta contro la Juve rimediati fin qui nelle prime tre giornate. Seguite il match in diretta testuale sul nostro sito.